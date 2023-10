Rüstungskonzern in Düsseldorf „Rheinmetall erwartet 100.000 Bewerbungen – allein in Deutschland“

Der Rüstungskonzern Rheinmetall steht hoch im Kurs – nicht nur an der Börse, sondern auch bei Bewerbern. Seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs vor anderthalb Jahren ist der Düsseldorfer Konzern in den Deutschen Aktienindex aufgestiegen und hat auch in Ranglisten der beliebtesten Arbeitgeber einiges an Boden gut gemacht: Laut einer Studierenden-Umfrage der Düsseldorfer Karriere-Plattform Stepstone gehört Rheinmetall neuerdings zu den 50 gefragtesten Unternehmen für Absolventen der Fachbereiche IT, Naturwissenschaften und Ingenieurwesen.