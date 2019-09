Rheinkniebrücke in Düsseldorf : Stadt legt Wackersteine gegen Obdachlosen-Camps aus

Düsseldorf Die Düsseldorfer Initiative Fiftyfifty kritisiert die Stadt wegen ihres Umgangs mit Obdachlosen. Eine Schlafstätte unterhalb der Kniebrücke wurde mit dicken Steinen blockiert. Die Helfer sprechen von einer „Kehrtwende zu Repression und Vertreibung“.

Mit Wackersteinen will die Stadt eine Neuauflage des Obdachlosenlagers zwischen Staatskanzlei und Landtag verhindern. Unter der dortigen Rheinbrücke hatten Obdachlose sich mit Zelten eingerichtet – ganz in der Nähe der Staatskanzlei. Mit einer Ladung großer Steine wurden die Flächen nun „unbewohnbar“ gemacht. „Es gab Beschwerden über eine Vermüllung und über Geruchsbelästigungen, außerdem wurde das Lager immer unübersichtlicher“, begründet Miriam Koch, Leiterin des Integrationsamtes, die Entscheidung. Die Beschwerden seien aber weder aus der Staatskanzlei noch vom Landtag gekommen, stellt sie klar. Wichtig sei, dass den Obdachlosen zuvor Alternativen angeboten worden seien. „Viele wollen nicht in eine normale Unterkunft, deswegen haben wir ihnen eine ehemalige Schule angeboten, in die sie auch ihre Tiere mitbringen können“, sagt Koch. Allerdings hätten viele dieses Ausweich-Angebot nicht wahrgenommen.