Rheinkirmes in Düsseldorf Finale Entscheidung für die Drohnenshow wurde getroffen

Jetzt ist es final: Die von den Schützen geplante Drohnenshow kann in diesem Jahr doch noch nicht stattfinden. Das Organisationsteam hatte an den neuen Drohnenshows für die Rheinkirmes gearbeitet, bestätigte der Veranstalter Andreas-Paul Stieber, Chef des St. Sebastianus Schützenvereins 1316. Am ersten Kirmessamstag, 13. Juli, und am Dienstag, 16. Juli, sollten die Shows stattfinden. Bei der Pressekonferenz zur Rheinkirmes am Dienstag hatte sich Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) noch nicht festlegen wollen, ob die Drohnenshows in diesem Jahr schon durchgeführt werden können.