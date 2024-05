Schützenchef Andreas-Paul Stieber „Ich kann mir einen Kinderhort auf der Kirmes gut vorstellen“

In wenigen Wochen ist es wieder soweit, dann strömen Millionen Besucher auf die Rheinwiesen in Oberkassel. Denn Mitte Juli findet traditionell die Rheinkirmes statt. Der St.-Sebastianus-Schützenverein 1316 organisiert diese ehrenamtlich. In diesem Jahr ist Andreas-Paul Stieber als Schützenchef erstmals für die Planung, Organisation und Durchführung verantwortlich. Im Gespräch spricht er über Herausforderungen, Neuheiten und das Schützenwesen.