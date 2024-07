Rheinkirmes in Düsseldorf Füchschen-Alm auf der Rheinkirmes wird größer als im Vorjahr

In etwas mehr als einem Monat ist es wieder so weit: Die Rheinkirmes auf den Rheinwiesen in Oberkassel startet wieder. Am 12. Juli geht es los, in den vergangenen Jahren hat die größte Kirmes am Rhein an zehn Tagen mehr als vier Millionen Besucher angezogen. Mit dabei ist auch wieder die Füchschen-Alm, die wie im vergangenen Jahr gegenüber des Riesenrads Bellevue unterhalb der Rheinkniebrücke aufgebaut wird. Dort erwarten die Besucher mehrere Neuheiten.