Einige Nachbesserungen sind nötig Spuren nach der Rheinkirmes sind auf der Wiese noch zu sehen

Und das sei in diesem Jahr an mehreren Stellen besonders stark der Fall gewesen, sagt Manfred Kirschenstein von der Platzkommission der Kirmes. In den Wochen vor der Kirmes hatte es viel und stark geregnet, weshalb die Wiese von den schweren Transportern und Fahrgeschäften stärker als sonst beansprucht worden sei. „Es sah nun mehrere Wochen nach der Kirmes allerdings schon nicht mehr so schlimm aus, wie wir befürchtet hatten“, sagt Kirschenstein.“