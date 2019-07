Kostenpflichtiger Inhalt: Trotz Klimanotstands : Das Düsseldorfer Kirmes-Feuerwerk bleibt

Düsseldorf In Köln stand das Feuerwerk in der Kritik, die Rheinkirmes will trotzdem nicht verzichten. Aus der Politik kommt Rückendeckung. Allerdings muss sich auch die Kirmes verstärkt mit dem Umweltschutz auseinandersetzen.