Diebstahl auf der Rheinkirmes Kette des Schützenchefs wurde nach Feuerwerk geklaut

Die Rheinkirmes liegt mittlerweile schon wieder einige Wochen zurück, nun gab es allerdings eine schlechte Nachricht: Der St. Sebastianus-Schützenverein 1316 vermeldet, dass am zweiten Kirmesfreitag des diesjährigen Schützenfestes die silberne Kette des ersten Schützenchefs entwendet wurde. Der Diebstahl ereignete sich trotz einiger Sicherheitsvorkehrungen im Schützenzelt, kurz nach Ende des großen Kirmes-Feuerwerks am zweiten Freitag. Am Abend feierten die Schützen dort den großen Krönungsball, bei dem auch der neue Regimentskönig gekrönt wurde, danach wurde im Schützenzelt noch weitergefeiert.