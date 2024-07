Drei Paare gaben sich das Ja-Wort „Wenn wir heiraten, dann auf der Rheinkirmes!“

In heutigen Zeiten sei die Liebe des Paares ein Fels in der Brandung. Nach der Trauung gab es ein Lebkuchenherz mit ihren Namen und einem Unendlichkeitszeichen als Geschenk. Die Hochzeit auf der Rheinkirmes hat Melanie und Philipp überzeugt, und das, obwohl sie eigentlich gar nicht heiraten wollten. Als die Trauungen dort im vergangenen Jahr erstmals möglich waren, ist daraus die „Schnapsidee“ entstanden. Doch im Laufe des Jahres erkundigten sie sich immer wieder, ob es denn auch in diesem Jahr wieder Termine geben würde. Als diese dann veröffentlicht wurden, meldeten sie ihre Ehe schnell an.