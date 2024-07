Rheinkirmes Düsseldorf 1,1 Millionen Besucher beim ersten Kirmeswochenende

Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle bei der Frage, ob Menschen in Scharen zur Kirmes kommen. Zur Eröffnung am Freitag um 14 Uhr war es grau und nass, abends liefen die Besucher in Pullis übers Gelände. Am Samstag waren dann alle froh, dass es zumindest trocken blieb und sich später am Tag sogar zunehmend die Sonne durchsetzen konnte. Am Sonntag lockten dann sommerliche Temperaturen und Sonnenschein viele aufs Festgelände. „Als Geschäftsleute sind wir froh, dass Deutschland nicht im EM-Finale steht,“ scherzte Schausteller Ewald Schneider Junior, der für den Hangover-Turm verantwortlich ist. „So war hier am Sonntagabend noch spät so einiges los.“