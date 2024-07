Frauenberatungsstelle Düsseldorf Notfallsprechstunden zur Rheinkirmes

Etta Hallenga von der Frauenberatungsstelle sagt, dass die Zahl der Frauen, die sich an die Stelle wenden, zur Kirmes erfahrungsgemäß steigen wird, aber „nicht so massiv.“ Das hänge auch damit zusammen, dass viele Besucherinnen nicht aus Düsseldorf kommen und sich bei möglichen Übergriffen eher an die entsprechenden Beratungsstellen ihrer Heimatorte wenden. Außerdem sei die Rheinkirmes nicht mit anderen großen Volksfesten wie dem Oktoberfest zu vergleichen, bei dem 2023 Dutzende Fälle sexualisierter Gewalt gegen Frauen gemeldet wurden. „Zum Oktoberfest kommen viele Menschen gezielt zum Trinken“, so Hallenga, das sei auf der Rheinkirmes nicht in diesem Ausmaß der Fall.