Vorfreude aufs große Volksfest Rheinkirmes lockt mit rasanten neuen Fahrgeschäften und vielen Bierzelten

Öffnungszeiten Die Rheinkirmes beginnt am Freitag, 12. Juli, auf den Oberkasseler Rheinwiesen um 14 Uhr. Geöffnet ist am ersten Tag bis 2 Uhr. Am Samstag ist ab 13 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 24 Uhr. Montag bis Freitag ist von 14 bis 24 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten am zweiten Wochenende stimmen mit denen am ersten überein.

Pink Monday Der Montagabend gehört auf der Rheinkirmes traditionell der queeren Community. Seit 1982 gibt es das Treffen, bei dem Zehntausende Besucher erwartet werden. Ab 17 Uhr geht es los.

Feuerwerk Das Feuerwerk wird am letzten Kirmesfreitag, 19. Juli, am Rheinufer um 22.30 Uhr gezündet. Es dauert etwa 25 Minuten und endet mit einem Goldfinale.