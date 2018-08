Rheinische Städte setzen sich für Seenotrettung ein

Düsseldorf Der Appell für die Seenotrettung zeigt auch, wie eng die Bande im Rheinland derzeit sind.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den offenen Brief der rheinischen Großstädte noch nicht beantwortet. Allerdings gab es viele andere Reaktionen auf das Angebot der Städte Düsseldorf, Köln und Bonn, in Not geratene Flüchtlinge aufzunehmen, um die Seenotrettung im Mittelmeer wieder zu ermöglichen. Darunter war viel Lob, etwa von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden oder dem Flüchtlingsrat. Es gab auch sachliche Kritik, insbesondere mit dem Argument, dass ein solches Signal noch mehr Menschen zu der riskanten Flucht treiben könnte. Die Stadt Essen erklärte zudem, man könne sich anders als Stuttgart oder Potsdam nicht anschließen, weil man schlicht nicht die Kapazitäten habe. Und, natürlich, gab es scharfe, teils widerliche Polemik, wie immer, wenn es um das Thema Flüchtlinge geht.