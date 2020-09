Kommunalwahl in Düsseldorf : RP lädt zu Streitgespräch der OB-Kandidaten

Keller, Engstfeld, Geisel, Strack-Zimmermann Foto: dpa

Düsseldorf Vor der Stichwahl treffen sich am 15. September im Maxhaus die verbliebenen Kandidaten für die OB-Wahl in Düsseldorf. Leser können sich jetzt um die strikt limitierten Zuschauerplätze bewerben.

Die beiden Oberbürgermeister-Kandidaten, die in die Stichwahl um das Amt am 27. September kommen, werden in der kommenden Woche bei einem Streitgespräch in der Altstadt aufeinandertreffen. Die Rheinische Post lädt für Dienstag, den 15. September, um 18.30 Uhr zu der Veranstaltung im Maxhaus an der Schulstraße ein. Moderiert wird sie von RP-Chefredakteur Moritz Döbler und der Leiterin der Düsseldorfer Lokalredaktion, Nicole Lange.

Wer dann auf der Bühne diskutieren wird, steht erst nach der Kommunalwahl am kommenden Sonntag fest. Die vier aussichtsreichsten Kandidaten haben ihre Teilnahme jedoch bereits zugesagt für den Fall, dass sie in die Stichwahl kommen: Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), Stephan Keller (CDU), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Stefan Engstfeld (Grüne). Geisel und Keller würden nach einer kürzlich veröffentlichten Umfrage auf je 31 Prozent der Stimmen kommen, so dass sich eine spannende Entscheidung abzeichnet – aber auch die anderen beiden haben einen ehrgeizigen Endspurt angekündigt.

Leser der Rheinischen Post haben die Chance, an diesem Abend dabei zu sein. Bitte senden Sie bei Interesse bis Freitag, 13 Uhr, eine Mail an die Adresse veranstaltungen@rheinische-post.de und teilen Sie uns mit, ob Sie alleine oder mit einer Begleitperson kommen möchten. Außerdem benötigen wir in dieser Mail für eine mögliche Corona-Kontaktverfolgung Ihre Postadresse und Telefonnummer. Wir benachrichtigen diejenigen Leser, die einen Platz bekommen haben. Nur sie bekommen Zutritt.