Mobile Redaktion: An der Heyestraße herrscht Unzufriedenheit

Die stark italienisch geprägte Heyestraße ist die zentrale Einkaufsstraße im Gerresheimer Süden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Gerresheim Der Neubau für Flüchtlinge und Obdachlose spaltet Gerresheim. Am Freitag kommt die Mobile Redaktion an die Heyestraße.

Klein-Italien sagen die Gerresheimer immer noch gerne zu dem Viertel rund um die Heyestraße. Wegen der vielen Pizzerien, Eisdielen und Cafés, der Menschen, die ihre familiären Wurzeln in Italien haben, auch wenn sie zum Großteil in Deutschland geboren wurden. Doch das mediterrane Flair hat in der letzten Zeit gelitten.

Den Stein ins Rollen brachte Joachim Loos, der Stimme des Unteren Gerresheim, das im Schatten der Glashütte schon immer als das Arbeiterviertel galt. Der Vorsitzende des Nachbarschaftsvereins „WIR – Gemeinschaft Heye Siedlung“ pflegt einen engen Kontakt zu den Einzelhändlern, kennt deren Sorgen, und die werden nach seiner Einschätzung immer größer. Viele der Geschäftsleute würden längst von der Hand in den Mund leben, würden massive Umsatzeinbußen beklagen. Gründe dafür gebe es viele: die lange Sperrung wegen der Kanalarbeiten, das vergebliche Warten auf das Glasmacherviertel, jetzt zieht noch die Unfallkasse NRW mit 300 Mitarbeitern aus Gerresheim weg, und an der Hagener Straße werden bald die Häuser abgerissen. Loos hofft darauf, dass sich Oberbürgermeister Thomas Geisel einschaltet, der doch versprochen habe, sich mehr um die Stadtteile zu kümmern.

Info Die Rheinische Post lädt zum Dialog ein Mobile Redaktion Die Rheinische Post kommt am Freitag, 22. März, an die Heyestraße. Die Mobile Redaktion steht zwischen 17.30 und 18.30 Uhr an der Ecke Hatzfeldstraße vor Rewe.



Gäste Alle Beteiligten an dem Konflikt wurden eingeladen, auch Miriam Koch, Leiterin des Amtes für Integration und Migration, hat ihr Kommen zugesagt. Jeder Bürger ist zudem eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen.

Dann folgte die Nachricht, dass an der Hausnummer 51 bis 53 für die nicht mehr benötigte Flüchtlingsunterkunft Sozialwohnungen entstehen sollen, die – so war es zuerst geplant – ausschließlich von anerkannten Asylbewerbern und Obdachlosen bewohnt werden sollten. Die CDU schlug zuerst Alarm, forderte einen gemischten Wohnungsbau. „Bei dem Bauvorhaben sollen Haushalte mit unterschiedlichem Einkommen berücksichtigt werden“, erklärte Angelika Penack-Bielor. In Gesprächen mit dem Oberbürgermeister und dem Stadtdirektor wurde dann aber vereinbart, dass es eine Drittel-Belegung geben soll: Obdachlose, Flüchtlinge mit gefestigtem Aufenthaltsstatus und Wohnungssuchende aus der Liste des Wohnungsamtes.

Diese Lösung war jedoch noch nicht offen kommuniziert, als jener Brief von Bürger- und Heimatverein Gerresheim sowie des Nachbarschaftsvereins „WIR – Gemeinschaft Heye Siedlung“ an Thomas Geisel öffentlich wurde. Die Vorsitzenden Rosemarie Theiß und Joachim Loos forderten darin „eine gesunde Mischung der Bewohner“, das südliche Gerresheim habe schon mit mehr als genug Problemen zu kämpfen. Das Handlungskonzept Wohnen müsse auch bei der Neubebauung des Grundstücks Heyestraße 51 bis 53 Anwendung finden. „Gerade für die Heyestraße führt schon derzeit jede zusätzliche Belastung zu großen weiteren Problemen“, schreiben Theiß und Loos verärgert. So habe die lndustrie- und Handelskammer Düsseldorf die Heyestraße in ihrem Bericht zum Einzelhandel in den Stadtteilen eindeutig zu den Problemfällen gerechnet und sie mit „trading-down“ gebrandmarkt.