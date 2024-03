Was Düsseldorf satt macht Himmel und Ähd, Senfrostbraten, Erbsensuppe – die Geheimnisse hinter unseren Traditionsessen

Draußen auf der Bolkerstraße in der Altstadt herrscht am Vormittag noch andächtige Ruhe. Drin in der Traditionsbrauerei Zum Schlüssel aber ist schon geschäftiges Treiben ausgebrochen, in zwei Stunden beginnt das Mittagsgeschäft, die Küche hat bis dahin noch einiges zu tun. Es werden Kartoffeln geschält, es wird Gemüse geputzt, aber dazwischen nimmt sich Küchenchef Volker Raguse Zeit, mich in die Geheimnisse und Tricks rund um eines der Lieblingsgerichte der rheinischen Küche einzuweihen: Düsseldorfer Senfrostbraten.