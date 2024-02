Die Fähre hat derzeit Dauer-Hochwasserprobleme Rheinfähre Zons-Urdenbach ist wieder im Einsatz

Am frühen Dienstagabend reihten sich neben Radfahrern die Pendler mit ihren Pkws in die Warteschlange am Fährausleger ein. Sie können endlich wieder die Fähre von Urdenbach nach Zons und zurück nutzen. Durch das jüngste Hochwasser war die Zufahrt durch die Urdenbacher Kämpe gesperrt, nicht das erste Mal in letzter Zeit. Wolfgang Jansen, Betreiber der Fähre: „Das war jetzt zum fünften Mal innerhalb von sechs Wochen und das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich“, sagt er.