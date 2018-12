Verspätungen in Düsseldorf: Die Rheinbahn will ab März besser sein

Die Rheinbahn will ab März besser sein

Verspätungen in Düsseldorf

Düsseldorf Das Verkehrsunternehmen der Stadt startet eine Qualitätsoffensive, stellt 140 neue Fahrer ein und ordert mehr Straßenbahnen. Die sollen jetzt auch tagsüber sauber gemacht werden, wenn es nötig ist.

Die Rheinbahn will rasch die Leistungen für ihre Fahrgäste verbessern. „Wir haben unsere Erwartungen überhaupt nicht erfüllt“, sagt Vorstand Klaus Klar, der nach dem Ausscheiden von Vorstandschef Michael Clausecker aktuell das Unternehmen führt. „Das entspricht auch nicht dem Selbstverständnis der Mitarbeiter.“ In zwei Aufsichtsratssitzungen wurde jetzt eine Qualitätsoffensive verabschiedet, die ab März zu Verbesserungen führen soll. Die Mitarbeiter sollen dabei eine zentrale Rolle spielen, „denn sie wissen genau, wo der Schuh drückt“, sagt Klar. Bislang habe man zu viel von oben verordnet. Nach einem „turbulenten Jahr“ würden nun die Weichen gestellt, „um die Rheinbahn in ruhiges Fahrwasser zu bringen“, sagt OB Thomas Geisel als Aufsichtsratschef. Die wichtigsten Punkte: