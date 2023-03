Arbeitskampf bei der Rheinbahn Warnstreik in Düsseldorf sorgt für volle Straßen

War an den vergangenen Streiktagen auf den Straßen in Düsseldorf verhältnismäßig wenig Verkehr, staute es sich am Montag an zahlreichen Stellen der Stadt. So brauchten Autofahrer etwa auf der Merowinger- und dann im weiteren Verlauf auf der Friedrichstraße stadteinwärts viel Geduld. Ähnlich sah es in Oberbilk auf der Siegburger Straße und der Karl-Geusen-Straße aus. Auch zahlreiche Taxen waren im Stadtverkehr unterwegs.