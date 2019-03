Düsseldorfer Verkehrsunternehmen: Rheinbahn-Vorstand hat sich viel vorgenommen

Das neue Führungs-Trio der Rheinbahn will mehr Fahrgäste gewinnen. Bus und Bahn sollen pünktlicher, zuverlässiger und sauberer werden.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Das neue Führungs-Trio der Rheinbahn will erheblich mehr Fahrgäste für Bus und Bahn gewinnen. Der neue Vorstandschef Klaus Klar spricht von einem Wachstum von zwei Prozent pro Jahr – dieses Ziel hatte der im Oktober geschasste Vorgänger Michael Clausecker ebenfalls gesetzt, aber deutlich verfehlt. Momentan liegt die Rheinbahn nach Klars Angaben bei einem Wachstum von 0,7 Prozent.

Der Aufsichtsrat bestätigte am Donnerstag einstimmig die drei Kandidaten, zu denen auch Michael Richarz gehört, der die Bereiche Betrieb, Infrastruktur und Fahrzeuge verantwortet. Der langjährige Vorstand Klaus Klar, der die Rheinbahn seit Clauseckers Aus vorübergehend alleine geleitet hatte, ist für Strategie, Personal und Gremienkommunikation verantwortlich und rückt an die Spitze des Vorstands.

Auf die neue Führung kommen große Aufgaben zu. Technik-Vorstand Richarz kündigt an, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit verbessern zu wollen. „Da haben wir Luft nach oben.“ Zudem wolle die Rheinbahn die Fahrgäste künftig besser über Verzögerungen oder Ausfälle informieren. Das Unternehmen stand zuletzt wegen einer gestiegenen Zahl von Ausfällen in der Kritik.

Neuer Vorstand in Düsseldorf gesucht

Neuer Vorstand in Düsseldorf gesucht : Die Schicksalsfragen der Rheinbahn

Rheinbahn-Chef will Hilfe von der Politik

Krise im Nahverkehr : Rheinbahn-Chef will Hilfe von der Politik

Entscheidung in Düsseldorf

Entscheidung in Düsseldorf : Führungstrio für die Rheinbahn

Zu einer Qualitätsoffensive zählt auch bessere Sauberkeit. So sollen die Fahrzeuge nicht nur in der nächtlichen Betriebspause gesäubert werden, sondern auch an Endhaltestellen. Zu den wichtigsten Aufgaben für Vorstandschef Klar zählt die Personalsuche: Die Rheinbahn kämpft mit Personalmangel im Fahrdienst.