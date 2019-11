Dienstwagen-Affäre in Düsseldorf : Rheinbahn-Vorständin Sylvia Lier verteidigt sich

Düsseldorf Sylvia Lier hat an die Mitarbeiter geschrieben – und einen Vortrag zur Zukunft der Rheinbahn gehalten. Muss sie nächste Woche gehen?

Die Dienstwagen-Affäre lastet weiter auf der Rheinbahn. In der kommenden Woche entscheidet der Aufsichtsrat über die Zukunft der kaufmännischen Vorständin Sylvia Lier. Der erst im Mai angetretenen Managerin wird ein unangemessener Umgang mit ihren Dienstwagen – unter anderem ein Jaguar und ein Tesla – vorgeworfen. Insbesondere die starke Nutzung durch ihren Ehemann steht in der Kritik.

Lier selbst hat sich nun per Mail an die Mitarbeiter der Rheinbahn gewandt. „Mit großer Bestürzung“ habe sie die Berichte in den Medien wahrgenommen, schreibt Lier. Sie sei davon überzeugt, dass sie nicht gegen Regeln verstoßen habe und werde dem Aufsichtsrat „hinreichende Antworten“ zu ihrer Dienstwagen-Nutzung geben, kündigt sie an. Lier schreibt weiter, sie bedaure, dass das Rheinbahn-Team mit seinen engagierten Mitarbeitern unverdientermaßen „durch eine derartige Berichterstattung in Verruf geraten“ sei.