Dienstwagenaffäre in Düsseldorf : Rheinbahn-Managerin verteidigt sich

Düsseldorf Die Vorwürfe wegen der privaten Nutzung des Dienstwagens sind bei der Rheinbahn großes Diskussionsthema. Jetzt hat Vorständin Sylvia Lier die Aufsichtsräte angeschrieben.

Lier befindet sich derzeit in einem Urlaub in Asien. Am Donnerstag erreichte die Aufsichtsräte der Rheinbahn eine E-Mail. Lier zeigte sich darin „entsetzt“ über die Berichterstattung in den Medien und die öffentlichen Stellungnahmen von Politikern über ihre Person. Man habe sie vorher nicht befragt. Sie werde mit der Revision der Rheinbahn uneingeschränkt kooperieren und sei für die Ermittlungen, um aufzuklären. Lier betont in der Mail, dass es in ihrem Fall vertraglich keine Einschränkung für eine private Nutzung des Dienstwagens gebe.