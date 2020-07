Mitarbeiter im „Backoffice“ : Rheinbahn schließt vier Kundencenter wegen Corona-Fall

Blick in den Hauptbahnhof Düsseldorf. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf-Stadtmitte/Hilden/Ratingen/Mettmann Ein Mitarbeiter der Rheinbahn wurde positiv auf Corona getestet. Daraufhin schließen nun insgesamt vier Kundencenter an verschiedenen Standorten vorübergehend.

Betroffen von der vorübergehenden Schließung sind die Kundencenter am Düsseldorfer Hauptbahnhof und in Ratingen, Mettmann und Hilden. Der Hintergrund ist ein Coronafall im sogenannten „Backoffice“ des Kundencenters am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Mitarbeiter im „Backoffice“ arbeiten ohne Kundenkontakt.