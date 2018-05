Düsseldorf : Rheinbahn versteigert Schlittschuhe und Ukulele

Auktionator Lothar Giesen (l.) und Frank Hölschen präsentierten die Fundsachen, die meistbietend abgegeben wurden. Foto: Anne Orthen

Düsseldorf Die Fundsachen-Versteigerung der Rheinbahn ist mehr als eine reine Verkaufsveranstaltung. Ein Blick in die vielen Tüten und Kisten, die auf dem Tisch vor Auktionator Lothar Giesen stehen, ist ein Blick in das Leben der Menschen, die täglich mit der Rheinbahn fahren. In einer Einkaufstasche stapeln sich dutzende Dosen Katzenfutter, daneben liegt ein original verpacktes Passiergerät für Gemüse. Besonders auffallend ist eine bunte Lichterkette für den Weihnachtsbaum, gefunden wurde sie zwei Tage vor Heiligabend.

Von Paul Nachtwey

"Es ist wirklich spannend, zu sehen, was die Leute alles in der Bahn vergessen und später nie wieder abholen", meint Olaf Holländer, der aus dem Radio von der Veranstaltung der Rheinbahn erfahren hat. Gemeinsam mit seiner Partnerin möchte er heute auf eine Digitalkamera bieten, die die beiden unter den ausgestellten Fundsachen entdeckt haben. "Wir waren noch nie auf einer Auktion und wollten uns die Veranstaltung daher gerne anschauen."

"Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten", ruft Auktionator Giesen. Ein Paar Skier wechseln für wenige Euro den Besitzer. "Das Publikum ist heute rustikaler, aber nicht weniger freundlich als bei gewöhnlichen Kunstversteigerungen", sagt Giesen. Etwa 50 Menschen haben sich im historischen Betriebshof Am Steinberg Platz eingefunden, um auf die skurrilen Fundsachen zu bieten. Ein Federballschläger, unzählige Smartphones, eine Ukulele und eine Helium-Gasflasche werden unter anderem versteigert.

Die Gegenstände lagerten seit vielen Wochen im Fundbüro. Warum die Eigentümer sich nicht meldeten, ist die häufigst diskutierte Frage unter den Bietern. "Wir leben in einer Messestadt, viele Menschen sind nur für wenige Tage in Düsseldorf", erklärt Frank Hölscher, Sachbearbeiter im Fundbüro. Bei 144 Bus- und Bahnlinien gehe einfach einiges verloren. Die Auktionen finden etwa zweimal im Jahr statt.

(RP)