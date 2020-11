Besonders gestaltete Bahn in Düsseldorf : Rheinbahn und Gewerkschaft werben um Respekt für Bus- und Bahnfahrer

Besonders gestaltete Bahn in Düsseldorf

Düsseldorf Bus- und Bahnfahrer werden immer häufiger zum Opfer von Gewalt. Das gilt auch für andere Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. Rheinbahn und Gewerkschaft werben um mehr Respekt – mit einer besonders gestalteten Bahn.

Mit diesem und anderen Statements auf der sonst schwarz gehaltenen Bahn möchte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit Unterstützung der Rheinbahn für seine Initiative „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch!“ ein Zeichen setzen: Die Aktion soll Gewalt und Herabsetzung gegenüber denjenigen in den Mittelpunkt stellen, die im Dienst der Gesellschaft arbeiten. Das Besondere: Die Fotos an der Bahn zeigen echte Beschäftigte, die ihre Erfahrungen schildern.

Im Februar 2020 hat der DGB Bundesvorstand seine Initiative ins Leben gerufen. Der Grund: „Viele Menschen, die im Öffentlichen Dienst arbeiten, sind häufig Gewalt ausgesetzt“, sagt Sigrid Wolf, Vorsitzende des DGB-Stadtverbandes bei der Vorstellung der Bahn am Freitagvormittag. Gewalt sei ein dehnbarer Begriff und reiche von Beschimpfungen über Pöbeleien bis hin zu körperlicher Gewalt.

Das sind Erfahrungen, die auch Mitarbeiter der Rheinbahn machen, wie Vorstandschef Klaus Klar schildert: „Mehr als 1700 Mitarbeiter sind allein als Bus- und Bahnfahrer im Einsatz. Nicht selten berichten sie von Beleidigungen, Pöbeleien oder respektlosem Verhalten in Form von Anspucken.“ Erst in der Nacht zu Sonntag hatte sich ein besonders brutaler Fall ereignet. Zwei Männer schlugen in Vennhausen einen Busfahrer und verletzten ihn schwer.