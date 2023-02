14 Buslinien fahren, Kitas bleiben geöffnet Streik sorgt in Düsseldorf für weniger Stress als erwartet

Wer in Düsseldorf auf Bus und Bahn angewiesen ist, Kinder in einer städtischen Kita hat oder einen Termin beim Bürgerbüro im Kalender stehen hatte, musste für diesen Donnerstag großes Chaos befürchten: Schließlich hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten in der Stadtverwaltung und in weiteren städtischen Betrieben wie der Rheinbahn und der Awista zum Warnstreik aufgerufen. Tatsächlich aber waren die Folgen im Alltag geringer als erwartet.