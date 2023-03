Arbeitskampf in Düsseldorf Nächster Rheinbahn-Streik trifft auch tausende Messe-Gäste – lange Wartezeiten erwartet

Düsseldorf · Montag und Dienstag stehen Busse und Bahnen in Düsseldorf wieder still – während Tausende Geschäftsreisende zur ProWein in der Stadt sind. Die Messe kritisiert das scharf, auch der Rheinbahn-Vorstand ist verärgert. Die Gewerkschaft Verdi steht jedoch zu ihren Plänen.

17.03.2023, 17:06 Uhr

Streikende Mitarbeiter der Rheinbahn stehen auf dem Betriebshof Lierenfeld vor einem Bus. Die Gewerkschaft will mit einem erneuten Streik den Druck vor der Verhandlungsrunden im Tarifkonflikt erhöhen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Ankündigung eines weiteren Warnstreiks bei der Rheinbahn sorgt für Aufregung. Am kommenden Montag und Dienstag sollen die Busse und Bahnen des Verkehrsunternehmens stillstehen – dazu hat erneut die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Der Streik trifft damit nicht nur Pendler in der Stadt, sondern auch die Tausenden Fachbesucher, die von Sonntag bis Dienstag die Weltleitmesse ProWein besuchen.