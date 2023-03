Erneuter Ausstand bei der Rheinbahn Diese Busse sollen am Streik-Tag in Düsseldorf fahren

Düsseldorf · Am Donnerstag werden in Düsseldorf die Züge und Busse der Rheinbahn wieder in den Depots bleiben. Ein erneuter Warnstreik von Verdi wird den Öffentlichen Nahverkehr in der Landeshauptstadt weitgehend lahmlegen. Welche Busse trotzdem fahren sollen, zeigt unser Überblick.

14.03.2023, 13:06 Uhr

Am Donnerstag wird die Rheinbahn erneut bestreikt. Foto: dpa/Oliver Berg

Am Donnerstag sind laut Rheinbahn alle U-Bahn-, Straßenbahn- und die meisten Buslinien von einem erneuten Warnstreik betroffen. Auch einige S- und Regionalbahnen werden an dem Tag nicht fahren, da auch die Unternehmen Regiobahn GmbH und Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft (S28 und RE47) bestreikt werden. Der Streik beginnt am Donnerstagmorgen um 3 Uhr und soll 24 Stunden dauern. Trotzdem versucht die Rheinbahn nach eigenen Angaben, den Verkehr auf einigen Buslinien aufrecht zu halten. Fremd- und Tochterunternehmen, die auch sonst im Auftrag der Rheinbahn im Einsatz sind, sollen die Fahrten übernehmen. Eine Gewähr, dass die Busse tatsächlich fahren, gebe es jedoch nicht, so die Rheinbahn. Folgende Linien sollen nach Möglichkeit im gewohnten Takt, aber nicht nach Fahrplan fahren: Linie SB51 : D-Flughafen Bf - D-Nordfriedhof - Meerbusch-Büderich, Landsknecht U - Kaarster Bf

: D-Flughafen Bf - D-Nordfriedhof - Meerbusch-Büderich, Landsknecht U - Kaarster Bf Linie 730 : Freiligrathplatz U - Unterrath - Gerresheim - Eller - Reisholz - Benrath - Urdenbach, Südallee

: Freiligrathplatz U - Unterrath - Gerresheim - Eller - Reisholz - Benrath - Urdenbach, Südallee Linie 746 : Velbert ZOB - Wülfrath - Mettmann, Jubiläumsplatz - Mettmann-Stadtwald S

: Velbert ZOB - Wülfrath - Mettmann, Jubiläumsplatz - Mettmann-Stadtwald S Linie 751 : Ratingen-Hösel S - Ratingen-Lintorf - D-Angermund S - D-Kaiserswerth, Klemensplatz

: Ratingen-Hösel S - Ratingen-Lintorf - D-Angermund S - D-Kaiserswerth, Klemensplatz Linie 770 : Velbert ZOB - Heiligenhaus - Ratingen-Hösel S

: Velbert ZOB - Heiligenhaus - Ratingen-Hösel S Linie 771 : Velbert ZOB - Heiligenhaus - Ratingen Ost S - Ratingen Mitte

: Velbert ZOB - Heiligenhaus - Ratingen Ost S - Ratingen Mitte Linie 782 : D-Heinrich-Heine-Allee - Uni-Kliniken - Hilden, Gabelung - Hilden, Süd S - Solingen Hbf

: D-Heinrich-Heine-Allee - Uni-Kliniken - Hilden, Gabelung - Hilden, Süd S - Solingen Hbf Linie 785 : D-Heinrich-Heine-Allee U - D-Reisholz S - Hilden Mitte - Hilden Süd S - Langenfeld-Richrath - Langenfeld S

: D-Heinrich-Heine-Allee U - D-Reisholz S - Hilden Mitte - Hilden Süd S - Langenfeld-Richrath - Langenfeld S Linie 831 : Krefeld, HPZ Uerdingen - Krefeld, Uerdingen Bf - Meerbusch, Lank-Latum - Meerbusch, Haus Meer U

: Krefeld, HPZ Uerdingen - Krefeld, Uerdingen Bf - Meerbusch, Lank-Latum - Meerbusch, Haus Meer U Linie 834 : Oberkassel, Belsenplatz U - Nordfriedhof - Mörsenbroich - Düsseldorf Hbf

: Oberkassel, Belsenplatz U - Nordfriedhof - Mörsenbroich - Düsseldorf Hbf Linie O5 : Erkrath S - Erkrath-Hochdahl S - Trills - Hochdahler Markt - Sandheide - Willbeck - Erkrath-Millrath S

: Erkrath S - Erkrath-Hochdahl S - Trills - Hochdahler Markt - Sandheide - Willbeck - Erkrath-Millrath S Linie O6 : Erkrath, Haus Brück - Erkrath S - Unterfeldhaus - Kempen - Hochdahler Markt - Erkrath-Millrath S

: Erkrath, Haus Brück - Erkrath S - Unterfeldhaus - Kempen - Hochdahler Markt - Erkrath-Millrath S Linie O14 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen-Breitscheid, Am Kessel - Mintarder Weg - An der Pönt - Krum-menweg - Ratingen-Hösel S

(TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen-Breitscheid, Am Kessel - Mintarder Weg - An der Pönt - Krum-menweg - Ratingen-Hösel S Linie O19 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen, Fliedner Krankenhaus - Lintorf, Rathaus - Ratingen -Lintorf, Mö-rikestraße Betroffen vom Warnstreik ist laut Rheinbahn das gesamte Netz, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch sowie die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Die Kundencenter bleiben am Streiktag geschlossen, zudem kann der P&R-Parkplatz Südpark nur eingeschränkt genutzt werden, es gibt keine Garantie für freie Parkplätze. Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, wo es um Beschäftigte von Bund und Kommunen geht. Verdi sowie der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit ungefähr 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es trotz eines Arbeitgeberangebotes noch keine Annäherung zwischen den Tarifparteien gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt.

(csr)