Rheinbahn Prozess Düsseldorf Rollstuhl Fahrer

Düsseldorf Drei Mütter mit Kinderwagen in einem Bus

(wuk) War ein Rollstuhlfahrer Opfer oder sogar Täter bei einem Frauenzoff in einem Linienbus im November 2015? Das will das Landgericht klären. Das Amtsgericht hatte den 50-Jährigen im Mai freigesprochen vom Vorwurf, er habe sich in den Streit von drei Müttern mit Kinderwagen im Bus der Linie 759 eingemischt, habe eine Frau mit der fremdenfeindlichen Aussage beleidigt, „so was hätte man früher auch vergast“.