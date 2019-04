Barrierefreier Einstieg möglich : Hochbahnsteig in Lierenfeld geht in Betrieb

Hochbahnsteig in Lierenfeld geht in Betrieb

Ein Zug der Linie U75 beim Halt am neuen Hochbahnsteig an der Haltestelle „Lierenfeld Betriebshof“. Foto: Rheinbahn

Bald soll ein Einstieg ohne Stufen überall möglich sein. Die Arbeiten am Betriebshof Lierenfeld kosteten 4,5 Millionen Euro.

Die Rheinbahn und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) kommen allmählich ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach: Jetzt wurde an der Haltestelle „Lierenfeld Betriebshof“ auf der Erkrather Straße ein weiterer Hochbahnsteig errichtet, damit ist auch dort ein stufenfreier Ein- und Ausstieg in die Stadtbahn möglich. „In den letzten Jahren haben wir jeweils zwei bis drei neue Hochbahnsteige realisiert und sind auf dem Weg zur Barrierefreiheit“, erklärt der Rheinbahn-Vorstandsvorsitzende Klaus Klar. „Inzwischen liegen wir bei einer Ausbaustufe von 60 Prozent.“ Die wichtigsten Infos:

Welche Arbeiten stehen an der Erkrather Straße noch an? Der Hochbahnsteig ist seit Mittwochmorgen, 6 Uhr, in Betrieb. Jetzt muss noch die provisorische Haltestelle abgebaut werden und im Herbst werden sechs Bäume gepflanzt. Für die Errichtung der neuen Haltestelle „Lierenfeld Betriebshof“ mussten 14 Bäume gefällt werden. „Für die fehlenden Bäume leisten wir eine Ausgleichszahlung von 70.000 Euro, damit die Bäume an anderen Stellen der Stadt neu gepflanzt werden können“, sagt Klar.

Welche weiteren Hochbahnsteige sind in Düsseldorf geplant? Im Sommer wird die Haltestelle an der Luegallee in Oberkassel in Betrieb gehen. Im kommenden Jahr werden der barrierefreie Ausbau der Haltestellen Aldekerkstraße und Heesenstraße in Heerdt in Angriff genommen.