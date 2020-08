Verschärfte Regelung im Düsseldorfer Nahverkehr : Rheinbahn-Mitarbeiter zeigen jetzt Masken-Verstöße an

In Bussen und Bahnen sowie an Bahnhöfen gilt Maskenpflicht. Das wird nun stärker kontrolliert. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Wer keine Maske in Bus und Bahn trägt, muss neuerdings 150 Euro Bußgeld fürchten. Die Rheinbahn will das durchsetzen – und Maskenverweigerer selbst anzeigen. Das Unternehmen kündigt zudem Schwerpunktkontrollen an.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Düsseldorfer Rheinbahn droht Fahrgästen ohne Mundnasenschutz mit Konsequenzen. Ab Donnerstag können die Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens eine Anzeige beim Ordnungsamt einreichen, wenn sie Menschen ohne Schutzmaske in Bussen, Bahnen, an Haltestellen und U-Bahnhöfen antreffen. Diese sogenannte Drittanzeige wird dann vom Ordnungsamt bearbeitet, es droht eine Geldstrafe in Höhe von 150 Euro. Eine solche Zusammenarbeit gibt es bereits bei Anzeigen gegen Falschparker.

Die Rheinbahn kündigt zudem Schwerpunktkontrollen in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Ordnungsamt an. Seit der vergangenen Woche gilt die verschärfte Regelung des Landes NRW, seitdem droht das Bußgeld in Höhe von 150 Euro. „Die Rheinbahn unterstützt diese schärfere Gangart des Landes, denn sie ist im Interesse der großen Mehrheit der Fahrgäste, die die Maskenpflicht eigenverantwortlich umsetzen“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Auch in anderen Städten haben Kontrollen begonnen.

Die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamts kontrollieren ebenfalls die Einhaltung der Maskenpflicht an den Rheinbahn-Stationen. Bei einer Kontrolle am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee trafen sie am Dienstag auf vier Menschen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Diese erwartet nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro, wie die Stadtverwaltung mitteilte.