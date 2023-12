Rheinbahn in Düsseldorf Produktion neuer Bahnen – das lange Warten auf den Scheibenwischermotor

Noch in diesem Jahr sollen neuen Stadtbahnen des Typs HF6 den Betrieb aufnehmen, weitere an die Rheinbahn geliefert werden. Das teilen sowohl Hersteller Alstom als auch die Rheinbahn auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Zudem sickert durch, welche Probleme es zuletzt genau gab, die von beiden Unternehmen stets nur mit Schwierigkeiten bei der Qualität und den Lieferketten benannt wurden. So konnten nach Informationen unserer Redaktion die Motoren für die Scheibenwischer nicht gefertigt werden. Die Rheinbahn spricht offiziell von Verzögerungen beim Einbau elektronischer Bauteile.