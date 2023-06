Neues Gesicht bei der Rheinbahn Warum die Rheinbahn-Vorständin im Fahrdienst hilft

Dennoch wird es am Ende vor allem auch darauf ankommen, welche Weichen Grabbe als kaufmännische Vorständin stellen wird. Ihre wichtigsten Aufgaben werden sein: Einkauf, Vertrieb und Finanzfragen. Somit wird Grabbe die für die Rheinbahn derzeit so zentrale Frage zu beantworten haben: Wie werden die nötigen, hohen Investitionen in der Verkehrswende zu stemmen sein und wie geht das so wirtschaftlich wie möglich? Ein Aspekt laut Grabbe: Könnte es sinnvoll sein, dass das Verkehrsunternehmen in Zukunft zum Erzeuger von Energie wie Strom oder Wasserstoff wird? Vorwissen bringt Grabbe übrigens von ihrem bisherigen Arbeitgeber Westenergie Netzservice mit.