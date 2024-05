Rheinbahn-Vorstände im Interview „Machtgier und eine perfide Lust am Skandal“

Die beiden Rheinbahn-Vorstände Annette Grabbe und Michael Richarz haben sich eine Halle auf dem Betriebshof in Lierenfeld als Ort für das Interview ausgesucht. Dort steht ein lebensgroßes Modell der neuen Hochflurbahn HFx. Die Türen haben etwas von einem Raumschiff: Senkrecht verlaufende, grün oder rot leuchtende LED-Streifen sollen Fahrgästen zusätzliche Orientierung bieten. Nach Verzögerungen wird es laut Hersteller Siemens aber wohl noch drei Jahre dauern, bis die ersten neuen Stadtbahnen in Düsseldorf fahren. Dennoch können sich jetzt, nachdem am Modell viele Abstimmungen mit dem Hersteller erfolgt sind, auch die Mitarbeiter ein Bild von der neuen Bahn machen.