Verkehrswende in Düsseldorf So viel Zeit sparen Bahnen dank freier Fahrt an Ampeln

Stadt- und Straßenbahnen kommen auf ihren Linien von Start bis Endhaltestelle um einige Minuten und zumeist sechs bis acht Prozent schneller voran, wenn sie nicht an Kreuzungen warten müssen. Zum ersten Mal haben Stadt und Rheinbahn ermittelt, welchen Effekt die Bevorzugung des ÖPNV an Ampeln hat. Nach deren technischer Umrüstung können Busse und Bahnen bei der Anfahrt per Funk eine passgenaue Freigabe anmelden, so dass sie beim Eintreffen nicht warten müssen.