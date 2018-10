Rheinbahn in Düsseldorf - immer neue Enthüllungen

Düsseldorf In dem Düsseldorfer Verkehrsunternehmen tobt ein Führungskonflikt. Immer mehr Pannen werden bekannt – jetzt auch ein verpatztes Bauprojekt. Die Übersicht über die aktuellen Brandherde bei der Rheinbahn.

Millionensteigerung beim Umbau auf dem Betriebshof

Nicht nur bei der jüngsten Zugbestellung gab es eine Panne – der Prototyp erwies sich als zu breit für einen Bahnsteig in Duisburg. Auch bei einem Umbau auf dem Betriebshof in Lierenfeld gab es nach Informationen unserer Redaktion einen Planungsfehler. Dort sollte eine Maschine installiert werden, mit der die Räder der Bahnen geschliffen werden.

Ärger um Betriebsvereinbarung für erkrankte Mitarbeiter

Wie berichtet, hat der Vorstand eine Sozialleistung für die Mitarbeiter gekündigt: Wer seinen eigentlichen Job nicht mehr ausüben kann, hatte bislang einen Anspruch darauf, an anderer Stelle im Unternehmen eine Tätigkeit zu bekommen. Das hat der Vorstand gestoppt. Zum Problem soll sich erwiesen haben, dass immer mehr Fahrer sich krankschreiben ließen und auf einen anderen Job pochten. Im Unternehmen wurde Kritik laut, dass viele Atteste fragwürdig seien. Rund 80 Mitarbeiter nehmen derzeit das Angebot in Anspruch, ihre Arbeitsplätze sind laut Rheinbahn nicht in Gefahr. Vorstand und Betriebsrat betonen, man wolle das Programm eigentlich weiterführen, womöglich in abgespeckter Form. Gespräche laufen.