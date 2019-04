Rheinbahn in Düsseldorf erneuert Gleise : Weiter Ersatzverkehr auf den Linien 705 und 707

Düsseldorf Die Rheinbahn erneuert auf der Collenbachstraße die Straßenbahngleise. Eigentlich sollten die Arbeiten am frühen Montagmorgen abgeschlossen sein. Es gibt jedoch Verzögerungen. Betroffen sind die Linien 705 und 707.

Alle Änderungen im Detail:

Die Bahnen enden aus Eller kommend an der Haltestelle „Dreieck“, wenden an der Heinrichstraße und fahren wieder zurück. Der gesperrte Abschnitt zwischen den Haltestellen „Dreieck“ und „Spichernplatz“ entfällt.

Fahrgäste können alternativ die Ersatzbusse der Linie 707 nutzen. Sie fahren zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Unterrath S“. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Straßenbahn-Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn. Die Haltestelle „Essener Straße“ wurde auf die Ulmenstraße in Höhe der Hausnummern 29 und 40 verlegt.

Die Bahnen enden aus Richtung Medienhafen an der Haltestelle „Hauptbahnhof“, wenden und fahren wieder zurück. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Unterrath S“ sind Busse im Einsatz. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Straßenbahn Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn. Auch hier wurde die Haltestelle „Essener Straße“ auf die Ulmenstraße in Höhe der Hausnummern 29 und 40 verlegt.