Fahrplan und Preise in Düsseldorf : So fährt die Rheinbahn in den Weihnachtsferien

So fährt die Rheinbahn in den Weihnachtsferien

Fahrplan und Preise in Düsseldorf

Düsseldorf Während der Weihnachtsferien fahren einige Rheinbahn-Linien nach einem speziellen Ferienfahrplan, der die geringere Anzahl an Fahrgästen berücksichtigt. Das Unternehmen hat zwei neue Tickets im Angebot.

Die Pläne hängen an allen Haltestellen aus und sind grün gestaltet, damit die Kunden sie auf einen Blick erkennen. Die Daten sind in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet und in der Rheinbahn-App enthalten.