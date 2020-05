Verkehr in Düsseldorf : Rheinbahn fährt vorerst nicht öfter

Düsseldorf Die für den Sommer angekündigte Takterhöhung ist verschoben. Wochentags wollte die Rheinbahn dann abends mehr Züge einsetzen. Die neuen Bahnmodelle sind unterdessen für die Personenbeförderung zugelassen.

Die Rheinbahn wollte in diesem Jahr ihr Angebot deutlich verbessern und Busse und Bahnen häufiger fahren lassen. Doch die Corona-Pandemie hat dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie Sprecherin Katharina Natus sagt, wird die für den Sommer angekündigte Erhöhung der Takte wochentags in den Abend hinein und an Samstagen verschoben. Ein Grund sei, dass aufgrund der Pandemie nicht genügend Personal in den Fahrschulen habe ausgebildet werden können. Hier steige man jetzt wieder ein.