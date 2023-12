Rheinbahn in Düsseldorf Wie ungefährlich sind die Stadtbahn-Türen?

Die Tür der Bahn fällt zu. Wer sie noch erreichen will, quetscht sich häufig noch dazwischen – die Tür öffnet sich und die Weiterfahrt verzögert sich nur um einige Sekunden. Doch was eine alltägliche Szene an den Haltestellen Düsseldorfs ist, endete zuletzt anders. So verletzte sich ein neun Jahre alter Junge schwer, als er an der U-Bahn-Station Nordstraße nach Polizeiangaben seinen Arm in die Tür der U79 von der Duisburger Verkehrsgesellschaft gesteckt hatte. Der Junge wurde mitgeschleift und einige Meter mitgeschleift.