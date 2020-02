Kostenpflichtiger Inhalt: Besuch in der Rheinbahn-Fahrschule : „Die erste Fahrt war wie in einer Achterbahn“

Astrid Sadra am Steuer der neuen Stadtbahn HF6 mit ihrem Fahrlehrer Tejani Alhadjiui. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Astrid Sadra lässt sich in der Rheinbahn-Fahrschule zur Stadtbahnfahrerin ausbilden. Ein Job, der der 35-Jährigen Spaß macht, aber auch viel Verantwortung bedeutet. Als Frau ist sie bei der Rheinbahn noch in der Minderheit, doch das will das Unternehmen ändern.