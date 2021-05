Verkehr in Düsseldorf : Rheinbahn reagiert mit neuem Ticket auf Homeoffice-Trend

Düsseldorf Die Rheinbahn reagiert auf den Trend zum Homeoffice und erprobt ein neues Ticket, das „Flexticket“. Wer nur gelegentlich fährt, spart Geld im Vergleich zu klassischen Zeitkarten. Nun hat die Rheinbahn den Tarif vorgestellt.

Kunden, die in einem Monat beispielsweise an zwölf Tagen in der Preisstufe B fahren – also zum Beispiel von Neuss oder Mettmann nach Düsseldorf –, zahlen 72,80 Euro. Das Ticket2000 kostet in der Preisstufe B im Vergleich 110,76 Euro pro Monat.