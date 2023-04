Nahverkehr in Düsseldorf getestet Unterwegs mit dem Flexy-Service der Rheinbahn – so hat es geklappt

Gerresheim–Grafenberg Meine Testfahrt ist am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr. Der Startpunkt liegt in einem Wohngebiet in Gerresheim, das gar nicht weit weg ist von der nächsten regulären Haltestelle. Ein normaler Rheinbahn-Bus käme an der Ecke Lakronstraße/Ikenstraße aber eher schlecht durch, an der engen Straße parken Autos auf beiden Seiten. In der App gebe ich an, dass ich von meinem Standort gerne bis zum Staufenplatz fahren würde. Die App gibt an, dass ich in zehn Minuten von einem Flexy abgeholt werden könnte – und verrät, dass alternativ auch in 13 Minuten in der Nähe eine Bahn der Linie U73 fahren würde. Ich entscheide mich für das Flexy und gehe zu der Adresse etwa 100 Meter weiter, die mir als Startpunkt genannt wird.