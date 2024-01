Rheinbahn in Düsseldorf Der Rheintakt im ersten Praxis-Check

Die Kostenpflichtiger Inhalt Rheinbahn war am Dienstag zum ersten Mal regulär an einem Werktag nach dem neuen Fahrplan „Rheintakt“ unterwegs – am Wochenanfang hatte die Demonstration der Landwirte noch für Störungen gesorgt. Vorstand Michael Richarz hatte sich am Montagabend zufrieden mit der Umstellung gezeigt. So habe es nach dem Start am Sonntag nur bei einer Lichtsignalanlage gehakt, insgesamt 90 Anlagen waren umgestellt worden. Auch bei der Fahrtanzeige habe es nur an einer Stelle Probleme gegeben. Richarz erklärt, dass eine seriöse Bilanz erst nach mehr als einem Jahr möglich sein wird. Wir haben dennoch erste Stichproben gewagt.