Corona-Pandemie in Düsseldorf : Rheinbahn baut für den Winter die Hygienetower ab

Stadtmitte/Altstadt/Unterbilk An drei Stellen rund um das Stadtzentrum konnten sich Passanten in den vergangenen Monaten im öffentlichen Raum die Hände waschen. Während des Winters wird das nicht möglich sein.

(nic) Die so genannten Hygienetower vor dem Hauptbahnhof, auf dem Heinrich-Heine-Platz und vor den Düsseldorf Arcarden werden jetzt abgebaut – zumindest zeitweise. Um während der Corona-Pandemie regelmäßiges und gründliches Händewaschen im öffentlichen Raum zu unterstützen, hatte die Rheinbahn sie zusammen mit den Stadtwerken und weiteren Partnern im Frühjahr aufgestellt. Sie waren gut frequentiert, oftmals konnte man gleich mehrere Leute darauf warten sehen, dass ein Platz am Handwaschbecken frei wird.

Ebenfalls aus Gründen des Infektionsschutzes hatte die Rheinbahn bereits im Mai an allen U-Bahnhöfen im Stadtgebiet Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt. An insgesamt 51 Spendern können die Fahrgäste sich ihre Hände desinfizieren, bevor sie in die Bahnen steigen oder die U-Bahnhöfe wieder verlassen. Auch im Hauptbahnhof können sich Reisende an insgesamt acht Desinfektionsmittelspendern ihre Hände desinfizieren.