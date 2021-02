Mehrere Störungen in NRW : Entgleiste Straßenbahn sorgt in Düsseldorf für Probleme

In vielen Orten in NRW ist der Nahverkehr gestört. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf In Düsseldorf meldet die Rheinbahn am Dienstagmorgen Störungen auf mehreren Linien: Am Belsenplatz ist eine Bahn entgleist. Zudem müssen sich Bahnpendler in NRW wegen des Wintereinbruchs weiter auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen.

Wegen einer Fahrzeugstörung am Belsenplatz meldet die Rheinbahn in Düsseldorf Ausfälle auf mehreren Linien. betroffen sind demnach die U74, U75, U76 und U77. Zwischen der Heinrich-Heine-Allee und dem Belsenplatz können keine Bahnen fahren. Aktuell pendeln Taxis als Ersatz, bald sollen Ersatzbusse auf der Strecke unterwegs sein, berichtet die Rheinbahn.

Aufgrund einer Weichenstörung an der Werstener Dorfstraße kann die U79 nicht zur Uni fahren. Fahrgäste sollen an der Haltestelle Werstener Dorfstraße in die Linien U71 und U83 umsteigen, um Richtung Uni zu kommen.

Außerdem gibt es eine Weichenstörung an der Uhlandstraße, die Straßenbahnlinie 708 ist betroffen. Die Bahnen fahren zwischen dem Hauptbahnhof und dem Brehmplatz eine Umleitung über den Linienweg der 707 (bis Marienhospital) und der 706 (bis Brehmplatz).

Auch wegen des Wintereinbruchs gibt es vielerorts in NRW außerdem Probleme bei der Bahn. Im Fernverkehr war besonders der Knotenpunkt Dortmund betroffen, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mitteilte.

Einschränkungen gebe es zudem vor allem im nördlichen Nordrhein-Westfalen: Auf mehreren Regionalexpress-Linien werde es wegen der extremen Wetterverhältnisse bis mindestens Dienstagmittag keine Zugfahrten geben. Betroffen waren vor allem Strecken im Münsterland.

Auch auf einigen S-Bahnstrecken sei der Betrieb stark eingeschränkt, erklärte die Bahn.

(top/dpa)