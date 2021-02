Mehrere Störungen in NRW : Entgleiste Stadtbahn sorgt in Düsseldorf für Probleme

In vielen Orten in NRW ist der Nahverkehr gestört. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf In Düsseldorf meldet die Rheinbahn am Dienstagmorgen Störungen auf mehreren Linien: Am Belsenplatz ist eine Bahn entgleist. Die Störung dauerte mehrere Stunden, war um kurz vor 10 Uhr behoben. Noch kommt es zu Verspätungen.

Wegen einer entgleisten Stadtbahn am Belsenplatz meldet die Rheinbahn in Düsseldorf Ausfälle auf mehreren Linien. Betroffen sind demnach die U74, U75, U76 und U77. Wie es zu dem Unfall am frühen Dienstagmorgen um kurz nach 5 Uhr kam, konnte eine Sprecherin der Rheinbahn noch nicht sagen: „Unsere Priorität ist es zunächst, die Bahn wieder ins Gleis zu setzen.“ Das hat mittlerweile geklappt, um gegen 9.40 Uhr war die Strecke wieder frei. Derzeit kommt es noch zu Verspätungen. „Es dauert eine Zeit, bis die Bahnen alle wieder im Takt sind“, erklärte die Sprecherin.

Ob es durch das Entgleisen der Bahn zu Schäden an den Gleisen gekommen sei, müsse im Anschluss noch geprüft werden, sagte die Sprecherin. „Größere Schäden können es jedoch nicht sein, sonst hätten die Kollegen die Strecke natürlich nicht wieder freigegeben.“ Während der Störung war der Schienenverkehr im Bereich des Belsenplatzes komplett eingestellt, stadteinwärts und in Richtung Neuss und Krefeld.

Aus Richtung Innenstadt fuhren die Bahnen bis Heinrich-Heine-Allee, aus Neuss bis zum Nikolaus-Knopp-Platz, aus Krefeld bis Prinzenallee. „Von dort wurde der Belsenplatz mit Taxis und Bussen angefahren“, sagte die Sprecherin.

Auch wegen des Wintereinbruchs gibt es vielerorts in NRW außerdem Probleme bei der Bahn. Im Fernverkehr war besonders der Knotenpunkt Dortmund betroffen, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mitteilte.

Einschränkungen gebe es zudem vor allem im nördlichen Nordrhein-Westfalen: Auf mehreren Regionalexpress-Linien werde es wegen der extremen Wetterverhältnisse bis mindestens Dienstagmittag keine Zugfahrten geben. Betroffen waren vor allem Strecken im Münsterland.

Auch auf einigen S-Bahnstrecken sei der Betrieb stark eingeschränkt, erklärte die Bahn.

(top/csr/dpa)