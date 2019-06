Bericht der Rheinbahn : Das sind die unpünktlichsten ÖPNV-Linien in Düsseldorf

Die Rheinbahn muss neuerdings über Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ihrer Linien informieren. Den schlechtesten Wert erreicht eine Buslinie.

Unpünktlichste Linien Im August 2018 lag die U75 mit einer Pünktlichkeitsquote von nur 76,1 Prozent am Ende, was die Rheinbahn durch die Baustellen am Luegplatz und am Betriebshof Lierenfeld erklärt. Im November war es die U71. Bei den Straßenbahnen lag in beiden Messzeiträumen die 707 am Ende, die Rheinbahn erklärt das mit der Großbaustelle Ulmenstraße. Im Busverkehr lag im August die Linie 754 hinten. Den schlechtesten Wert überhaupt erreichte im November die Buslinie 758 mit einer Pünktlichkeit von nur 53,3 Prozent. Die Begründung: Dieser Bus fährt nur in der Hauptverkehrszeit. Auf anderen Linien gleichen offenbar die Werte aus den Randzeiten die schlechtere Pünktlichkeit in Stoßzeiten aus.