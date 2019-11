Aufsichtsrat hat getagt : Rheinbahn-Chefin muss nach Dienstwagen-Affäre ihren Posten räumen

Düsseldorf Nach nur einem halben Jahr ist Sylvia Lier ihren Job als Finanzchefin des Verkehrsunternehmens los. Grund sind Vorwürfe über ihre Dienstwagen-Nutzung. Sie könnte aber eine Zukunft bei einer anderen Stadttochter haben.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Rheinbahn kommt nicht zur Ruhe. Die erst im Mai angetretene Vorständin Sylvia Lier muss ihren Posten räumen. Der Aufsichtsrat stimmte am Donnerstag zu, den Vertrag mit der Managerin zu lösen. Grund ist eine Affäre um ihre Dienstwagen-Nutzung. Lier könnte in Düsseldorf eine Zukunft haben: Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) und Lier können sich vorstellen, dass sie als Chefin einer in der Gründung befindlichen städtischen Mobilitätsgesellschaft die Verkehrswende vorantreibt. Entschieden ist das aber noch nicht.