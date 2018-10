Rheinbahn-Chef Michael Clausecker muss gehen

Düsseldorf Der Aufsichtsrat hat das Vertrauen in den Rheinbahn-Chef verloren. Seine Nachfolge ist noch unklar. Das Unternehmen war zuletzt durch Fahrermangel und ungewöhnlich viele Bus- und Bahnausfälle in die Kritik geraten.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Nach weniger als drei Jahren im Amt muss der Vorstandschef der Düsseldorfer Rheinbahn, Michael Clausecker, seinen Posten räumen. Der Aufsichtsrat entschied sich am Mittwochnachmittag gegen eine Weiterarbeit mit dem Manager. Zu Beginn der für 17 Uhr terminierten Sitzung wurde ihm die Entscheidung mitgeteilt. Dies erfuhr unsere Redaktion aus Aufsichtsratskreisen. Der Vertrag mit dem 52-Jährigen wäre noch mehr als zwei Jahre gelaufen.

Die Absetzung hatte sich angedeutet. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Rheinbahn, Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), hatte den Manager am Dienstag in einem Interview mit unserer Redaktion scharf kritisiert und ihm Fehler im Kerngeschäft der Rheinbahn, also vor allem dem Bahnverkehr, vorgeworfen. „Statt sich um das Pflichtprogramm zu kümmern, hat sich der Vorstand zu stark um Zusatzprojekte gekümmert, die aus meiner Sicht zwar schön, aber nicht vordringlich sind“, sagte Geisel.